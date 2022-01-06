В Алма-Ате силовики освободили резиденцию президента и центральную площадь

Казахстан. Алма-Ата. Сотрудники полиции во время акции протеста против повышения цен на сжиженный газ

В Алма-Ате сотрудники правоохранительных органов освободили центральную площадь и резиденцию президента, сообщает телеканал «Хабар-24». Все здания государственных органов в городе теперь под контролем властей.

В городе прекратили вещание многие телеканалы. О причинах на данный момент неизвестно. Сейчас не работают 31 канал, Almaty TV СТВ, Talim TV, Той Думан, Gakku Media, Hit TV, MuzLife и Halyq Arna.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В Алма-Ате, бывшей столице республики, 4 и 5 января произошли столкновения митингующих с силовиками. Полиция применила газ и светошумовые гранаты. По всему Казахстану был отключен Интернет, временно прекратилось вещание ряда телеканалов, приостановили свою деятельность все финансовые организации республики.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл на две недели чрезвычайное положение по всей стране. В Казахстан 6 января направлен миротворческий контингент ОДКБ, в состав которого входят российские самолёты с десантниками на борту.