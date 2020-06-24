В Африке начали испытывать вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/21f5706a-b60c-11ea-a493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Первое в Африке испытание вакцины против коронавируса началось в Южно-Африканской Республике. В тестах участвуют две тысячи добровольцев.

Вакцина разработана британским Оксфордским университетом в партнёрстве с фармацевтической корпорацией AstraZeneca, — сообщает местный телеканал eNCA.

Пилотные испытания этой вакцины уже прошли в Великобритании. Тесты планируется также провести в Бразилии и США. В самом начале пандемии несколько африканских неправительственных организаций заявили, что не допустят проведения на континенте испытания вакцин от коронавируса. После того как они изменили своё мнение, правительство ЮАР выдало соответствующее разрешение. Испытание вакцины проводится под эгидой университета Витватерсранда (Йоханнесбург).

В ЮАР в настоящее время выявлено наибольшее количество инфицированных коронавирусом среди всех государств Африки (более 100 тысяч человек).

Как писал NEWS.ru, завершить первый этап клинических испытаний вакцины против коронавируса российские учёные планируют в течение ближайшего месяца. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он также добавил, что в России в настоящее время завершаются доклинические исследования ещё нескольких перспективных вакцин.

Клинические испытания вакцины, созданной НИЦ и Минобороны, начались 18 июня, в первую группу вошли 18 добровольцев. В настоящее время вакцинирована уже вторая группа добровольцев. Она состоит из солдат-контрактников и гражданских лиц. К испытаниям вакцины от коронавируса приступили и в Сеченовском университете. Там вакцинировали вторую группу добровольцев в количестве 20 человек. На предыдущем этапе 18 июня инъекцию ввели первым 18 добровольцам. В первые часы у них наблюдалось повышение температуры и головная боль, но в течение суток все симптомы прошли.