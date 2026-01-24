В Абу-Даби завершились переговоры с участием российской делегации

В Абу-Даби завершились переговоры по вопросам безопасности с участием РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС адмирал Игорь Костюков. Встреча прошла в закрытом формате, пишет РИА Новости.

После переговоров российская делегация отправилась в гостиницу. Известно, что представители США поехали в аэропорт.

Ранее директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сообщил, что Украина и Европа пытались подменить ключевые вопросы переговоров по территориальным реалиям и первопричинам кризиса. По его словам, оппоненты также стремились игнорировать аспекты постконфликтного обустройства. Дипломат добавил, что Россия считает неприемлемыми посреднические предложения Запада.

До этого британский политолог Марк Галеотти заявил, что с большой долей вероятности президент Украины Владимир Зеленский откажется уступать территории в пользу России. По его мнению, последние детали урегулирования украинского конфликта будет очень сложно согласовать.