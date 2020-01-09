https://static.news.ru/photo/8d52e376-330b-11ea-a15a-fa163e074e61_660.jpg Фото: РИА Новости

Участники акции протеста в столице Абхазии заблокировали здание администрации президента страны Рауля Хаджимбы. Митингующие требуют его отставки.

Около 300 протестующих находятся внутри здания. Остальные снаружи. Они не позволяют никому войти или выйти из здания. Митингующие требуют, чтобы глава республики сложил полномочия. а парламент назначил дату новых президентских выборов, передаёт « Интерфакс ».

Один из организаторов акции протеста Ахра Авидзба сообщил, что цель митинга — добиться передачи власти парламенту до проведения внеочередных выборов главы республики.

Мы просим экстренно собраться депутатов парламента и назначить дату новых выборов президента, — заявил он.

Штурм и блокировка здания парламента, по его словам, — вынужденная мера, так как Хаджимба не вышел к протестующим, а уехал на госдачу.

Мы его не считаем президентом Абхазии, — подытожил оппозиционер.

Ранее NEWS.ru писал о том, что депутат Леонид Чамагуа сообщил, что президент частично признанной Республики Абхазия Рауль Хаджимб отверг просьбу депутатов парламента республики о его отставке и заявил о необходимости принять меры для разрядки ситуации.