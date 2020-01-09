https://static.news.ru/photo/643dc708-32d4-11ea-9eea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Давид Авидзба/РИА Новости

Полиция выгнала из здания администрации президента Абхазии митингующих, которые взломали входную дверь и ворвались в здание.

Ворвавшихся в здание выдворили, — передаёт слова первого замминистра внутренних дел Абхазии Беслана Багателии ТАСС.

По словам организатора митинга, акция связана с тем, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года якобы является сотрудником охраны главы Абхазии.

22 ноября в ресторане «Сан-Ремо» в Сухуме произошла стрельба, жертвами которой стали криминальные авторитеты Астамур Шамба и Алхас Авидзба, а также официантка заведения. Ещё три человека пострадали.

Как ранее писал NEWS.ru, МВД Абхазии сообщило, что в воскресенье, 29 декабря, неизвестные обстреляли дом в селе Бзыбь Гагрского района. По информации ТАСС, обстрелянный дом принадлежит родному брату руководителя администрации президента Абхазии Беслана Барцица.