https://static.news.ru/photo/79c11bee-9d68-11ea-b3c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Бывший нардеп Верховной рады Анна Герман заявила, что Россия непобедима, когда с ней Украина. По её словам, некоторые мировые политики хотели бы «вить верёвки» из России, поэтому пытались «оторвать от неё Украину».

Политик в эфире NewsOne отметила , что во времена нахождения у власти «Партии регионов», в которой она состояла, Украина имела козырь. Она являлась «островком стабильности» в Европе, «через который можно было безопасно идти в Россию и из России — на Запад».

Это была наша концепция, и это была основная и правильная концепция, потому что такая роль Украины в геополитике является для неё самой выгодной. Однако это не было в интересах власть имущих этого мира, — указала Герман.

Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Виктор Медведчук назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, назначенного главой украинского комитета реформ, «очередным проводником политики внешнего управления» страной. По его словам, является очевидным, что никакой пользы украинскому народу он не принесёт.