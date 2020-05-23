Условие непобедимости России назвали на Украине

Бывший нардеп Верховной рады Анна Герман заявила, что Россия непобедима, когда с ней Украина. По её словам, некоторые мировые политики хотели бы «вить верёвки» из России, поэтому пытались «оторвать от неё Украину».
Политик в эфире NewsOne
Это была наша концепция, и это была основная и правильная концепция, потому что такая роль Украины в геополитике является для неё самой выгодной. Однако это не было в интересах власть имущих этого мира, — указала Герман.
Ранее NEWS.ru сообщал, что депутат Верховной рады Виктор Медведчук назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, назначенного главой украинского комитета реформ, «очередным проводником политики внешнего управления» страной. По его словам, является очевидным, что никакой пользы украинскому народу он не принесёт.
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