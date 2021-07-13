Уникальный голубой алмаз продали за $40 млн

Редчайший алмаз голубого цвета продали более чем за $40 млн. Драгоценный камень весом 39,3 карата был найден в апреле на шахте «Куллинан» в ЮАР, пишет «МИР 24».

На этой же шахте в 1905 году добыли самый большой в мире алмаз весом 3106 карат (621,35 грамма), также известный как «Звезда Африки».

Алмаз продала компания Petra Diamonds. Обладателем алмаза стало совместное предприятие, основанное компаниями De Beers и Diacore. Последняя принадлежит предпринимательской семье Штейнмец.

По словам специалистов, голубые алмазы ювелирного качества попадаются очень редко. В общемировой добыче на них приходится лишь 0,1 %.

Richard Duffy: âThis sets a new milestone for Petra in achieving its highest price for a single stone and follows the sale of the 299 carat Type IIa white diamond in March this year and the five blue diamonds comprising the Letlapa Tala Collection in November 2020.â pic.twitter.com/KbpPygVaJJ — Petra Diamonds (@Petra_Diamonds) July 12, 2021

Ранее сообщалось, что в африканской Ботсване нашли алмаз размером с куриное яйцо. Вес драгоценного камня ювелирного качества составляет 1098 карат (219,6 грамма). Алмаз был найден в шахте Джаваненг, расположенной в 120 километрах от Габороне, столицы Ботсваны. Как отмечается, камень стал самым большим добытым в этой шахте за последние 50 лет и третьим в мире по величине. Его длина составляет 73 мм, ширина — 52 мм, а толщина — 27 мм.