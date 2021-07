Уникальный голубой алмаз продали за $40 млн

На этой же шахте в 1905 году добыли самый большой в мире алмаз весом 3106 карат (621,35 грамма), также известный как «Звезда Африки».

Алмаз продала компания Petra Diamonds. Обладателем алмаза стало совместное предприятие, основанное компаниями De Beers и Diacore. Последняя принадлежит предпринимательской семье Штейнмец.

По словам специалистов, голубые алмазы ювелирного качества попадаются очень редко. В общемировой добыче на них приходится лишь 0,1 %.