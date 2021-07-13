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Уникальный голубой алмаз продали за $40 млн

11:15, 13 июля 2021
Фото: Petra_Diamonds/twitter.com
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Редчайший алмаз голубого цвета продали более чем за $40 млн. Драгоценный камень весом 39,3 карата был найден в апреле на шахте «Куллинан» в ЮАР, пишет «МИР 24».

На этой же шахте в 1905 году добыли самый большой в мире алмаз весом 3106 карат (621,35 грамма), также известный как «Звезда Африки».

Алмаз продала компания Petra Diamonds. Обладателем алмаза стало совместное предприятие, основанное компаниями De Beers и Diacore. Последняя принадлежит предпринимательской семье Штейнмец.

По словам специалистов, голубые алмазы ювелирного качества попадаются очень редко. В общемировой добыче на них приходится лишь 0,1 %.

Ранее сообщалось, что в африканской Ботсване нашли алмаз размером с куриное яйцо. Вес драгоценного камня ювелирного качества составляет 1098 карат (219,6 грамма). Алмаз был найден в шахте Джаваненг, расположенной в 120 километрах от Габороне, столицы Ботсваны. Как отмечается, камень стал самым большим добытым в этой шахте за последние 50 лет и третьим в мире по величине. Его длина составляет 73 мм, ширина — 52 мм, а толщина — 27 мм.

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