Уникальный автомобильный номер продали с торгов за $3 млн Автомобильный номер из одной буквы R продали на аукционе в Гонконге за $3 млн

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

На государственном аукционе в Гонконге автомобильный номер из одно буквы R продали за 25,5 млн гонконгских долларов ($3,18 млн). Об этом сообщает издание South China Morning Post. Аукцион проходил 12 февраля и был посвящен наступлению Нового года по лунному календарю.

В нынешнем годы было представлено 49 лотов, включая автомобильный номер с буквой R. Начальная цена этого лота составила 5 тысяч гонконгских долларов, затем ставки выросли до 2 млн, а затем — до 9,2 млн. Номер выкупили после 60 раундов торгов.

Сумма, заплаченная местной жительницей, станет второй по величине платой за номер в истории местных аукционов. Ранее номер с буквой W был продан за 26 млн гонконгских долларов ($3,3 млн).

Организаторы аукциона ожидали, что за номер заплатят не менее 10 млн гонконгских долларов. По их словам, данная буква ассоциируется с гоночными авто и счастливым числом в китайских гаданиях.

Ранее сообщалось о том, что стал известен самый дорогой никнейм в Telegram. Первую строчку в списке занял @news. Он был продан за $1,8 млн, в перерасчете на рубли его стоимость составляет 113 млн. На втором и третьем местах значатся ники @auto и @bank, стоимость каждого из которых превышает $1 млн. Десятку из этого списка занимают следующие никнеймы: @avia, @chat, @king, @fifa, @game, @sber и @meta.