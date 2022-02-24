УНИАН: в Киеве зафиксирована воздушная угроза

Украинское агентство УНИАН сообщило, что в Киеве зафиксирована воздушная угроза. По данным издания, ситуация в городе неспокойная. Очевидцы сообщают о включении сирен.

В случае включения сирен просим всех срочно проследовать в укрытие гражданской защиты! — говорится в сообщении киевского горсовета, которое приводит издание.

Там уточнили, что если граждане услышат сигналы, то им необходимо будет вернуться домой, включить радио или ТВ, действовать по инструкции, озвученной в СМИ, а также оставить средства коммуникации включёнными. УИАН добавляет, что это необходимо для дальнейшего получения информации.

В ночь на 24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».