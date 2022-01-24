СМИ: умерла жена экс-президента Украины Януковича

Скончалась супруга экс-президента Украины Виктора Януковича Людмила Янукович, сообщает политтехнолог и блогер Владимир Петров на своём официальном Telegram-канале. По его словам, женщина умерла 23 января. Как известно, ей было 73 года.

Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту по сути беззлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни сложилось всё слишком хорошо для того, чтоб спокойно вывозить всё, что на неё свалилось, — написал Петров.

Официального подтверждения на настоящий момент нет.

Людмила Янукович родилась в октябре 1949 года в Енакиево. Она окончила Макеевский инженерно-строительный институт по специальности инженер-строитель и работала в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе.

В декабре 2021 года Окружной административный суд Киева открыл производство по иску Януковича против украинского парламента. Рассмотрение назначено на 16 февраля 2022 года. При этом на Украине экс-президента обвиняют в создании ОПГ. По версии следствия, в состав преступной группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВС страны. Они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014 года.