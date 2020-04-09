Мир

Умерла подруга Моники Левински, раскрывшая её связь с Биллом Клинтоном

10:51, 09 апреля 2020
Линда Трипп Линда Трипп Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Бывшая сотрудница Пентагона и Белого дома Линда Трипп скончалась в возрасте 70 лет. Информацию о смерти женщины подтвердили её сын Райан и зять Томас Фоли.

Издание Daily Mail со ссылкой на близкую подругу женщины сообщило, что экс-сотруднице администрации президента США был диагностирован рак поджелудочной железы.

Линда Трипп известна как ключевая фигурантка скандала вокруг внебрачных отношений 42-го президента Соединённых Штатов Билла Клинтона и Моники Левински. Трипп, близкая подруга Левински, записала её рассказы об интимной связи с американским лидером, а после предала их огласке. 

Задумка экс-сотрудницы Пентагона на всякий случай записать признания на диктофон трансформировалась в компромат на Клинтона и в сомнительную популярность Левински, писал NEWS.ru.

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