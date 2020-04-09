Умерла подруга Моники Левински, раскрывшая её связь с Биллом Клинтоном

https://static.news.ru/photo/9d0247e4-7a37-11ea-81f7-fa163e074e61_660.jpg Линда Трипп Фото: Chris Kleponis/Global Look Press

Бывшая сотрудница Пентагона и Белого дома Линда Трипп скончалась в возрасте 70 лет. Информацию о смерти женщины подтвердили её сын Райан и зять Томас Фоли.

Издание Daily Mail со ссылкой на близкую подругу женщины сообщило, что экс-сотруднице администрации президента США был диагностирован рак поджелудочной железы.

Linda Tripp, who is best known for being a key figure in the presidential sex scandal between former President Bill Clinton and then White House intern Monica Lewinsky has died, according to media reports https://t.co/zFNrhBQUyg pic.twitter.com/NoehLJGbcJ — Reuters (@Reuters) April 9, 2020

Линда Трипп известна как ключевая фигурантка скандала вокруг внебрачных отношений 42-го президента Соединённых Штатов Билла Клинтона и Моники Левински. Трипп, близкая подруга Левински, записала её рассказы об интимной связи с американским лидером, а после предала их огласке.

Задумка экс-сотрудницы Пентагона на всякий случай записать признания на диктофон трансформировалась в компромат на Клинтона и в сомнительную популярность Левински, писал NEWS.ru.