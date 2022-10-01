Умер японский рестлер, бросивший вызов Мухаммеду Али Kyodo: японский рестлер Антонио Иноки умер в возрасте 79 лет

Фото: Eugene Hoshiko/ТАСС

Японский рестлер Антонио Иноки

Японский рестлер Антонио Иноки (настоящее имя — Кандзи Иноки) умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на близкий к спортсмену источник. Иноки начал свою карьеру в 17 лет, считается одним пионеров смешанных единоборств (ММА). Однажды он провел бой с боксером Мухаммедом Али.

Причины смерти рестлера не называются.

Иноки начал профессиональную карьеру в 17 лет. Он стал одним из пионеров смешанных единоборств и устраивал бои с ведущими мастерами различных видов боевых искусств.

В 1976 году Иноки провел бой с легендарным боксером Мухаммедом Али. Поединок проходил по специально разработанным правилам смешанных единоборств. По оценкам, он оказался не слишком зрелищным, поскольку рестлер почти все 15 раундов провел на спине в попытке свалить боксера-тяжеловеса, а Али в свою очередь держал стойку. Однако считается, что именно этот поединок оказал значительное влияние на развитие дисциплины ММА.

После завершения спортивной карьеры Иноки начал заниматься политикой. В 1989 году его впервые избрали в верхнюю палату парламента Японии, а 1995 году он лишился депутатского мандата в связи с проигрышем на выборах, но через 18 лет снова завоевал место в парламенте, завершив политическую карьеру в 2019 году.

Ранее стало известно, что российскому бойцу ММА Владимиру Минееву пришла повестка в военный комиссариат. Спортсмен сообщил, что укрываться от призыва не собирается и на днях отправится в военкомат, а «там как решит Родина».