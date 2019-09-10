Американо-швейцарский фотограф Роберт Франк скончался в канадской провинции Новая Шотландия на 95-м году жизни.
Кончину Франка подтвердили сотрудники нью-йоркской художественной галереи Pace/MacGill, сообщает
Breaking News: Robert Frank, one of the most influential photographers of the 20th century, has died. He was 94.— The New York Times (@nytimes)
https://t.co/qNkA6yIeat September 10, 2019
Франк являлся одним из наиболее влиятельных фотографов 20 века. Его визуально грубый и личностно выразительный стиль сыграл ключевую роль в развитии документальной фотографии, отмечает издание.
Ранее News.ru сообщал о смерти немецкого фотографа Петера Линдберга, известного благодаря своим работам с моделями и актрисами. Его снимки появлялись на страницах Vogue.