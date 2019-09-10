Фото: Liu Xin/Global Look Press

Американо-швейцарский фотограф Роберт Франк скончался в канадской провинции Новая Шотландия на 95-м году жизни.

Кончину Франка подтвердили сотрудники нью-йоркской художественной галереи Pace/MacGill, сообщает New York Times.

Франк являлся одним из наиболее влиятельных фотографов 20 века. Его визуально грубый и личностно выразительный стиль сыграл ключевую роль в развитии документальной фотографии, отмечает издание.

Ранее News.ru сообщал о смерти немецкого фотографа Петера Линдберга, известного благодаря своим работам с моделями и актрисами. Его снимки появлялись на страницах Vogue.

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