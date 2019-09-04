Скончался немецкий фотограф Петер Линдберг, известный благодаря своим работам в области моды.
По данным издания
Его международная карьера началась в столице Франции в 1978 году. Ему довелось работать со многими известными моделями и актрисами, такими как Катрин Денёв, Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Шэрон Стоун и Синди Кроуфорд. Его снимки появлялись на страницах Rolling Stone и Vogue.
Ранее News.ru писал о том, что поэт, художник и один из основателей арт-центра «Пушкинская-10» Сергей Ковальский скончался в возрасте 71 года.