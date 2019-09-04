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Скончался немецкий фотограф Петер Линдберг, известный благодаря своим работам в области моды.

По данным издания Die Welt , близкие Линдберга подтвердили его кончину. Фотограф умер на 75-м году жизни. Последние годы жизни он провёл в Париже.

Его международная карьера началась в столице Франции в 1978 году. Ему довелось работать со многими известными моделями и актрисами, такими как Катрин Денёв, Мадонна, Наоми Кэмпбелл, Наталья Водянова, Шэрон Стоун и Синди Кроуфорд. Его снимки появлялись на страницах Rolling Stone и Vogue.

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