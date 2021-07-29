Умер экс-сенатор Левин, призывавший ввести санкции против России

В США в возрасте 87 лет скончался бывший сенатор от штата Мичиган Карл Левин, который выступал за введение секторальных санкций против России. Об этом сообщаетcя на сайте Центра Левина при Университета Уэйна.

С глубоким прискорбием и тяжестью на сердце семья Левин и Центр Левина при школе права Университета Уэйна сообщают о кончине сенатора Карла Левина, горячо любимого мужа, отца, деда, брата и дяди, а также пожизненного государственного служащего, — говорится в сообщении.

Левин был сенатором на протяжении 36 лет, 10 из которых он был председателем комитета по вооружённым силам. В 2014 году политик призвал главу Белого дома Барака Обаму ввести санкции против энергетического, финансового и оборонного секторов российской экономики. Также Левин хотел, чтобы самопровозглашённую Донецкую народную республику признали террористической организацией.

Ранее в США умер в возрасте 88 лет бывший министр обороны Дональд Рамсфельд. Он возглавлял американское оборонное ведомство в период правления Джорджа Буша-младшего с 2001 по 2006 год. Широкой общественности политик был известен как инициатор вторжения в Ирак в 2003 году из-за якобы создания властями этой страны оружия массового поражения. Это привело к свержению президента Саддама Хусейна, который был казнён 30 декабря 2006 года.