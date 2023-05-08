Украинским педагогам и чиновникам раздадут почти €190 млн Минфин Украины сообщил о получении €189,32 млн от Всемирного банка на зарплаты

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Украина получила от Всемирного банка €189,32 млн, сообщает Министерство финансов страны. Как сообщили в ведомстве, деньги предназначены для выплаты зарплат государственным служащим и педагогам. Кредит был предоставлен на льготных условиях.

Благодарен команде Всемирного банка за поддержку финансовой устойчивости Украины. Привлеченные средства позволят возместить первоочередные социальные расходы госбюджета, в частности, финансирование оплаты труда работников бюджетной сферы, а также обеспечивать устойчивое государственное управление на Украине, — заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, Украине дано 10 лет на погашение кредита с четырехлетним льготным периодом.

По данным украинского Госстата, за последнее время средняя зарплата граждан уменьшилась на $55, однако с учетом инфляции украинцы стали получать меньше на 14%. Средняя заработная плата на Украине в 2022 году составила 14 847 гривен ($400).

До этого Минэкономики Украины сообщило о рекордном падении ВВП по итогам 2022 года. Оно оценивается на уровне 30,4%. Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что в 2022 году экономика республики понесла наибольшие убытки за все годы независимости.