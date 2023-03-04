Стало известно, на сколько упала средняя зарплата на Украине в 2022 году «РБК-Украина»: средняя зарплата на Украине упала на 14% за 2022 год

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

За последнее время средняя зарплата украинцев уменьшилась на $55, однако с учетом инфляции граждане страны стали получать меньше на 14%, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные Госстата. По итогу средняя получка украинца в 2022 году составила 14 847 гривен (~$400).

Издание подчеркивает, что размер инфляции на Украине в 2022 году составил 20,2%. Согласно нынешнему курсу, средняя зарплата гражданина Украины составила $459, но с учетом реального курса доллара в 2022 году эта сумма может оказаться куда ниже. Аналитики отметили, что Госстат еще не публиковал официальные цифры.

Ранее Минэкономики Украины сообщило о рекордном падении ВВП по итогам 2022 года. Оно оценивается на уровне 30,4%. Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что в 2022 году экономика республики понесла наибольшие убытки за все годы независимости.

До этого экс-советник президента Украины Владимира Зеленского экономист Олег Соскин заявил, что украинская экономика будет находиться в состоянии стагнации до 2034 года. По его словам, Украина — это «страна-лузер» и улучшения ситуации ждать не стоит, напротив, положение дел будет только ухудшаться.