За последнее время средняя зарплата украинцев уменьшилась на $55, однако с учетом инфляции граждане страны стали получать меньше на 14%, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные Госстата. По итогу средняя получка украинца в 2022 году составила 14 847 гривен (~$400).
Издание подчеркивает, что размер инфляции на Украине в 2022 году составил 20,2%. Согласно нынешнему курсу, средняя зарплата гражданина Украины составила $459, но с учетом реального курса доллара в 2022 году эта сумма может оказаться куда ниже. Аналитики отметили, что Госстат еще не публиковал официальные цифры.
Ранее Минэкономики Украины сообщило о рекордном падении ВВП по итогам 2022 года. Оно оценивается на уровне 30,4%. Министр экономики Украины Юлия Свириденко отметила, что в 2022 году экономика республики понесла наибольшие убытки за все годы независимости.
До этого экс-советник президента Украины Владимира Зеленского экономист Олег Соскин заявил, что украинская экономика будет находиться в состоянии стагнации до 2034 года. По его словам, Украина — это «страна-лузер» и улучшения ситуации ждать не стоит, напротив, положение дел будет только ухудшаться.