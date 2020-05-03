Украинский журналист нашёл необычный способ для борьбы с русским языком

https://static.news.ru/photo/10264c40-8cf1-11ea-8adf-fa163e074e61_660.jpg Остап Дроздов Фото: facebook.com/ostap.drozdov

Украинский телеведущий и журналист Остап Дроздов призвал бороться с русским языком. Он предложил необычный метод для борьбы с неговорящими на «мове».

Остап Дроздов заявил, что борется с русскоязычными украинцами и туристами с помощью обмана. Он привёл в пример случай, когда его спросили на русском языке дорогу во Львове. Журналист специально отправил туриста на вокзал, хотя до того места, куда хотел попасть человек, было всего 100 метров.

Один хотел пройти с Коперника до площади Рынок, там 100 метров идти. Я его посадил на трамвай, отправил на вокзал, — привели слова телеведущего «Известия».

Он добавил, что это действующий способ борьбы с «москальщиной» среди украинцев. Журналист отметил, что ненавидит, когда украинцы говорят на русском языке.

Ранее NEWS.ru писал, что Остап Дроздов сравнил жителей Донецкой и Луганской республик с животными. Он отметил, что раньше защищал жителей Донбасса, но теперь понял, что нужно действовать радикально.