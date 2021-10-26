Украинский журналист: на «Спутник V» оргазмирует только совковая вата

Скандально известный журналист Аркадий Бабченко высказался по поводу вакцинации граждан ЕС «Спутником V». По его мнению, на самом деле прививаться в Россию едут иммигрировавшие граждане, которые имеют европейские паспорта. Своим мнением он поделился в авторском материале для издания «Главред».

Из некоторых европейских стран едут в Россию прививаться российской вакциной. Люблю таких людей. Весь иммигрировавший туда колбасный совок оргазмирует на «Спутник». Так что да, едут. Да, толпами. Да, жители стран ЕС, — заявил Бабченко.

Он добавил, что людей, которые делают себе российскую вакцину в Европе подпольно, надо эксплуатировать финансово.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что корни скептического настроя украинцев в отношении вакцинации нужно искать в том, что Россия ведёт с Киевом «информационную войну». До этого Данилов сообщил, что страна приближается к пику новой волны эпидемии COVID-19. По словам чиновника, число жертв заболевания может составить одну тысячу человек в сутки.