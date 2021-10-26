Россию обвиняют в нежелании украинцев вакцинироваться

Корни скептического настроя украинцев в отношении вакцинации нужно искать в том, что Россия ведёт с Киевом «информационную войну», считает секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

К большому сожалению, мы сегодня находимся в состоянии информационной войны с Российской Федерацией. И мы чётко осознаем, что те люди, которые на сегодня работают против нашей страны, они и тему COVID сегодня разворачивают таким образом, что у нас есть большое влияние, — заявил секретарь СНБО в эфире телеканала ICTV.

До этого Данилов сообщил, что страна приближается к пику новой волны эпидемии COVID-19. По словам чиновника, число жертв заболевания может составить одну тысячу человек в сутки.

С 23 сентября на Украине началось ухудшение эпидситуации. Государство перешло из «зелёной» в «жёлтую» зону карантина. Ряд областей со временем переместился в «красную» зону. При этом вакцинация от коронавируса в стране началась 4 февраля. Жителям Украины предлагают выбрать из четырёх наименований вакцин. Сейчас для вакцинации используются препараты Covishield, CoronaVac, AstraZeneca, Comirnaty.

Ранее сообщалось, что в стране врачи зафиксировали резкий рост летальных исходов от коронавирусной инфекции — почти в три раза, что составляет на сегодня около 300 жертв. Также увеличилось и число новозаболевших — ежедневно регистрируется около 10 тысяч человек.