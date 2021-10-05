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На Украине резко выросло число жертв COVID-19

11:14, 05 октября 2021
На Украине резко выросло число жертв COVID-19 Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Украинские врачи зафиксировали резкое увеличение количества смертей от коронавирусной инфекции в стране — за прошедшие сутки их число выросло почти в три раза, сообщается на странице Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Согласно данным ведомства, 4 октября жертвами заболевания стали 317 пациентов, это рекордный показатель с 15 мая. Днём ранее умерли 114 человек.

Число новых случаев коронавируса за сутки на Украине составляет 9,8 тысячи. Наибольшее число подтверждённых заболевших зафиксировано в Днепропетровске (992), Харькове (940), Одессе (809), Запорожской (667) и Донецкой (662) областях.

С начала пандемии на Украине коронавирусом заболели почти 2,5 миллиона человек, умерли свыше 57 тысяч жителей. Полный курс вакцинации прошли 5,7 млн граждан, одну дозу получили 7,1 млн украинцев.

Ранее украинские пограничники отказались пускать в страну иностранцев, которые привиты российской вакциной «Спутник V». Формальной причиной отказа стало то, что этот препарат не включён в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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