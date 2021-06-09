Украина решила не пускать привитых «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/761cfb26-c9d0-11eb-951a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинские пограничники отказались пускать в страну иностранцев, которые привиты российской вакциной «Спутник V». Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу республики.

Погранслужба страны заявила , что за последние несколько дней на Украину хотели въехать иностранцы, которые предъявляли на границе сертификаты о вакцинации российским препаратом. Формальной причиной отказа стало то, что эта вакцина не включена в перечень ВОЗ.

Непривитые люди и привитые российской вакциной иностранцы смогут попасть в страну лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, который должен быть сделан не позднее чем за 72 часа до пересечения границы.

Всего на Украине коронавирус был выявлен у 2,2 млн человек. С инфекцией не справились более 50 тысяч пациентов. Власти зафиксировали снижение числа заболевших, это позволило отменить ряд введённых санитарных ограничений.

Ранее стало известно, что власти Испании запретили туристам из России, привитым «Спутником V», с 7 июня посещать страну до тех пор, пока препарат не будет одобрен Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).