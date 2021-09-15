Украинский телеканал проверят из-за фильмов с Михалковым и Боярским

Украинский телеканал «Интер» на Украине в пятый раз за год проверят из-за показа нескольких фильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, а также картины «Д'Артаньян и три мушкетёра», так как там снялись внесённые в стране в «чёрный список» актёры. Об этом сообщила пресс-служба Национального совета Украины по вопросам теле- и радиовещания.

Пятую в этом году проверку, вызванную показом фильмов с участием лиц, создающих угрозу национальной безопасности, назначил 16 сентября Национальный совет ЧАО «Телеканал «Интер». В период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано 9 таких кинематографических произведений, — говорится в сообщении.

Ранее Нацсовет по вопросам ТВ уже назначил ряд внеплановых проверок телеканалу «Интер» из-за трансляции советских фильмов с артистами из «чёрного списка», которые «создают угрозу национальной безопасности» Украины.

По данным пресс-службы, телеканал показывал такие фильмы, как: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: «Собака Баскервилей» с участием Никиты Михалкова; «Взять живым» с участием Иосифа Кобзона; «Д'Артаньян и три мушкетёра» с участием Михаила Боярского.

Как писал NEWS.ru, актуальный чёрный список российских артистов на сайте Министерства культуры Украины насчитывает имена более 200 человек. В нём значатся имена в том числе тех, кто уже умер: Владимира Меньшова, Валентина Гафта, Василия Ланового, Бориса Клюева и других.

Ранее в Нацсовете сообщили о намерении отозвать лицензию у телеканала «Наш» из-за «скaбеевщины».