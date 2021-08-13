«Геноцид артистов»: российские звёзды оценили запрет въезда на Украину

Российскому певцу Филиппу Киркорову запретили въезд на территорию Украины на три года, признав его угрозой для национальной безопасности страны из-за посещения Крыма. Сам артист заявил, что гордится внесением своего имени в чёрный список. На этом фоне, считают эксперты, в ближайшем будущем число неугодных на Украине артистов из России продолжит расти.

Как запрет Украины сказался на финансовом положении российских исполнителей и что продюсер Иосиф Пригожин пожелал президенту Украины Владимиру Зеленскому — в материале NEWS.ru.

«Это идиотизм, а не нацбезопасность»

Актуальный чёрный список российских артистов на сайте Министерства культуры Украины насчитывает 204 человека, и Филиппа Бедросовича в их числе нет — перечень обновили последний раз 2 июля. Однако в нём значатся имена других актёров и исполнителей, в том числе тех, кто уже умер: Владимира Меньшова, Валентина Гафта, Василия Ланового, Бориса Клюева и других.

Список помечен уточнением — «создают угрозу национальной безопасности». Однако не поясняется, о какой именно угрозе со стороны указанных лиц идёт речь. Оказавшиеся в перечне артисты не могут въезжать на территорию Украины, а киноленты с их участием запрещено распространять и показывать в стране.

Артисты не могут нести угрозу стране. Наши точно нет! Кроме радости, счастья, наши артисты не могут никакую трудность им доставить. Это невозможно. Откуда они берут такие глупости? То есть если они боятся артистов, каким образом они вообще там находятся на своём посту? Кто этих баранов выбирает? Ну какая угроза! Какая нацбезопасность! Ну это идиотизм <...>. Они геноцид устроили против русских артистов. Они хотят людям закрыть рот, — заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Иосиф Пригожин, имя которого тоже значится в списках.

Иосиф Пригожин Сергей Булкин/NEWS.ru

Он подчеркнул, что запреты никак не сказались на его жизни или работе. При этом Пригожин выразил сожаление, что «наши народы в ссоре». Продюсер согласился с Киркоровым, который ранее резко высказался в адрес украинских властей после новостей об ограничении въезда.

Если Киркоров становится угрозой государству, то государство можно только пожалеть, — отметил Филипп Бедросович в видеообращении на своей странице в Instagram .

Филипп Киркоров, как и многие исполнители и актёры из России, оказался в числе персон нон грата из-за посещения Крыма. Певец не раз высказывался в поддержку присоединения полуострова к России.

В Совфеде оценили опасность российских артистов для Украины

Российские власти на ситуацию со звёздами эстрады и Украиной реагируют дипломатично, признавая, что позиция Киева в этой ситуации уже не вызывает удивления. Сенатор от Республики Крым в Совфеде России Сергей Цеков заявил в беседе с NEWS.ru, что на Украине сейчас всё переплетается с политикой, в первую очередь спорт и культура.

И ничего удивительного в этом нет в контексте тех решений, которые принимают на Украине. Да, вначале было удивительно, когда эти решения принимались семь лет назад. А сейчас они выбрали это направление своей деятельности или своего отношения к российским артистам, которые посещают Крым <...>. Российским артистам они запрещают въезжать на территорию Украины. Ну вот такая Украина! — отметил Цеков.

По словам сенатора, запреты на посещение Украины «абсолютно ничего не меняют» в жизни российской эстрады. Цеков подчеркнул: из-за таких решений украинские власти выглядят смешно в глазах своего народа и иностранных государств.

Никакой опасности артисты не несут. К сожалению, на Украине высокого полёта политической мысли нет. Они какие-то штампы провозгласили и эти штампы из одного решения в другое выносят. Не особо задумываясь над тем, а что, собственно говоря, за этими формулировками стоит <...>. Понятное дело, что артисты никакой опасности для Украины не представляют, — заключил сенатор.

«Русских они не переделают всё равно»

Ещё одним нежелательным лицом, согласно актуальным данным на сайте Минкультуры Украины, является писатель Юрий Поляков, который попал в чёрные списки одним из первых. Возглавляя «Литературную газету», Поляков ещё до присоединения Крыма к России активно освещал жизнь на полуострове и в целом на Украине.

Юрий Поляков facebook.com/YMPolyakov

В беседе с NEWS.ru Поляков рассказал, что «Литературная газета» одной из первых забила тревогу из-за наступления на русский язык с украинской стороны.

Губительная, абсолютно тупиковая политика Украины. Всё равно они не переделают русских, которые живут на Украине. Не заставят их быть украинцами. Это всё кончится распадом Украины на часть, которая тяготеет к русскому миру, и часть, которая вообще, по-моему, неизвестно, куда тяготеет, — объяснил писатель.

При этом Поляков, как и другие представители перечня запрещённых лиц, посчитал, что на его жизни и деятельности запрет на въезд в страну не сказался. Тем не менее спектакли по пьесам Полякова перестали показывать на украинских сценах, а его книги пропали с полок в магазинах. При этом писатель обратил внимание, что никогда не старался сделать запрет на посещение Украины «предметом информационной саморекламы, как делают некоторые».

Как Украина встретила вновь разрешённого Басту и что Пригожин посоветовал Зеленскому

Несмотря на сложные отношения между руководством России и Украины, представители отечественной эстрады всегда активно подчёркивают свою любовь к украинскому народу. Многие высказывают сожаление, что из-за политических недопониманий страдает обычный народ, а культура становится инструментом политики.

По словам Иосифа Пригожина, в числе его друзей есть исполнители, которые из-за запрета на посещение Украины не смогли похоронить своих родных. Продюсер назвал «больными» тех, кто принимает подобные решения, и добавил, что «украинцы, равно как и мы, ну ни в чём не виноваты».

Это же безумие! Это же античеловечно! Отмените тогда слово демократия, отмените всё, что связано с человеколюбием. Негодяйские поступки отдельно взятых людей, которые каким-то образом пытаются на этом делать себе имя <...>. Артист — это культурный мост между обществом и политиками. Там, где есть артисты, есть мир, — высказался Пригожин.

Он не исключил, что посетит Украину, если ему разрешат въезд, потому что «любит этот народ». Продюсер также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призвав его «включить голову», чтобы потом не пришлось «расплачиваться» и быть объектом ненависти собственного народа.

Не пили руку, которая тебя кормит. Вот и всё! Он же кушал в нашей стране, и очень много и прилично. Он всё равно артист по призванию, а не президент, — заключил Пригожин.

На сегодняшний день уже есть звёзды, которые после исключения из чёрного списка Украины стремятся организовать концерты на территории страны. Так, 8 августа в одесском клубе Ibiza Beach Club прошёл концерт российского рэпера Басты (Василий Вакуленко). В июне у него также прошли выступления в других украинских городах.

Баста попал в перечень запрещённых на Украине лиц в 2017 году из-за посещения Крыма. Когда указанный в запрете трёхлетний срок истёк, исполнитель отправился в тур по стране, однако столкнулся с негативной реакцией местных радикалов. Они организовывали провокации на всех его выступлениях. Но сорвать аншлаговые концерты российского рэпера на Украине не смогли.