Украинский ведущий заступился за телеканал, закрытый за «скабеевщину»

Отмена лицензии украинского телеканала «Наш» за «скабеевщину» станет самодурством со стороны главы Нацсовета по теле- и радиовещанию Ольги Герасимюк. Такое мнение высказал ведущий Максим Назаров в разговоре с порталом «Страна.ua».

Более того, по мнению Назарова, канал закрывают исключительно из-за личного отношения чиновницы к его росcийской коллеге. Самой Гераcимюк, добавил он, не удалось построить карьеру на телевидении.

Эти завистливые нотки в адрес Скабеевой, которые она (Герасимюк. — NEWS.ru) разбрызгивает на украинских телеведущих и журналистов — не что иное, как обычная зависть. Это очевидно, — цитирует украинского ведущего портал.

Накануне Гераcимюк назвала Cкабееву одиозной российской пропагандисткой и сообщила о намерении отозвать лицензию у телеканала «Наш» из-за «скaбеевщины». При этом она не уточнила, что подразумевается под этим термином.

Ранее журналисты трёх оппозиционных телеканалов, которые были закрыты президентом Украины Владимиром Зеленским, попросили канцлера Германии Ангелу Меркель о встрече.

Каналы были закрыты в начале февраля из-за санкций против их владельца Тараса Козака, депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».