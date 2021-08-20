Оппозиционные украинские журналисты попросили Меркель о встрече

Журналисты трёх оппозиционных телеканалов, которые были закрыты президентом Украины Владимиром Зеленским, попросили канцлера Германии Ангелу Меркель о встрече. Сотрудники каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK написали письмо, сообщил ТАСС.

Журналисты трёх оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK пользуются этой возможностью, чтобы выразить вам своё уважение и обратиться с просьбой о встрече, чтобы обсудить незаконное закрытие наших телеканалов украинской властью, — заявили журналисты.

Они сообщили, что власть нарушила принцип верховенства права, запретив трансляции. Если Меркель будет занята и не сможет встретиться с ними в Киеве, журналисты просят её внести обсуждение ситуации в «профильные европейские институты».

Каналы были закрыты в начале февраля из-за санкций против их владельца Тараса Козака, депутата Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Ранее был арестован лидер этой партии Виктор Медведчук. По данным СБУ, Козак и Медведчук планировали вербовать украинцев, уезжающих на учёбу или заработки в Россию, для распространения через них российской пропаганды.