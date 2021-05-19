Украинский посол пригрозил ФРГ пересмотром примирения двух стран

https://static.news.ru/photo/6f8d2c70-b94c-11eb-9439-96000091f725_660.jpg Андрей Мельник Фото: germany.mfa.gov.ua

Власти Украины отреагировали на призыв Левой партии немецкого бундестага заключить новый договор о дружбе с Россией в преддверии 80-летия нападения фашистской Германии на СССР. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков в фальсификации истории и пригрозил пересмотреть примирение Германии и Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Дипломат отметил , что левая немецкая партия не упомянула Украину и Белоруссию в своём заявлении. По его мнению, произошедшее стало «унизительным превращением истории в инструмент». Мельник добавил, что миллионам украинских жертв «ударили в лица». Посол Украины призвал немецкие власти не позволить злоупотреблять «тёмными сторонами истории национал-социализма», иначе примирение Украины и ФРГ может оказаться под вопросом.

Ранее Мельник заявил, что Берлин должен предупредить Москву о последствиях агрессивных действий, вплоть до тотального экономического эмбарго. Также посол пригрозил России бойкотом политического руководства, перекрытием инвестиций, а также судом за «военные преступления».