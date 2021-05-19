Украинский посол пригрозил ФРГ пересмотром примирения двух стран

Власти Украины отреагировали на призыв Левой партии немецкого бундестага заключить новый договор о дружбе с Россией в преддверии 80-летия нападения фашистской Германии на СССР. Украинский посол в Берлине Андрей Мельник обвинил немецких политиков в фальсификации истории и пригрозил пересмотреть примирение Германии и Украины. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Дипломат
Ранее Мельник заявил, что Берлин должен предупредить Москву о последствиях агрессивных действий, вплоть до тотального экономического эмбарго. Также посол пригрозил России бойкотом политического руководства, перекрытием инвестиций, а также судом за «военные преступления».