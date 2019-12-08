https://static.news.ru/photo/6d8a2710-1967-11ea-9682-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил, что Украина неблагодарна за территории, подаренные правителями СССР. По его словам, земля эта доставалась «русским царям и могучей империи» кровью и потом, а в Киеве «разбрасываются» историей.

Это подтверждает мудрые слова: всё то, что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, оно цениться не будет, написал политик на своей странице во «Вконтакте».

Так и с Украиной произошло. В. Ленин создал квазигосударство — УССР. И. Сталин приумножил земли Украины её западными областями. Н. Хрущёв с барского плеча подарил Крым, — говорится в сообщении Журавко.

Он отметил, что когда распался СССР и надо было развивать новое государство, «тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку».

А всё ради бездумного, алчного, первоначального накопления капитала, ради набивания своих карманов и наполнения заграничных банковских счетов, — считает экс-депутат.

Он добавил, что именно поэтому Крым вернулся в состав России, а Донбасс хочет отделиться.

Ранее NEWS.ru сообщал, что остановка транзита российского газа приведёт Украину к энергетическому коллапсу и «холодным» бунтам. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. Политик считает, что стране не удастся удержать энергетический баланс даже на среднем уровне, поэтому последуют веерные отключения электроэнергии. Надежды на поставки газа из Европы нет, поскольку зимой ЕС «будет заниматься своими вопросами», отметил политик.