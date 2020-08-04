Украинский консул выразил негодование открытием Черногории для россиян

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Консул Украины в Черногории Михаил Шматов возмущён решением черногорских властей о свободном въезде в страну российских граждан.

Я возмущён тем, что Россию сразу поместили в «зелёную» зону. Без всяких условий, Карл! — заявил консул.

Он напомнил, что Украина, по его словам, обеспечивает Черногорию наибольшим числом туристов, в страну летает 13–14 бортов еженедельно. Но при этом украинские граждане ограничены в правах и не могут въехать в страну на личном автомобиле, а имеют право лишь прилететь в составе туристической группы, передаёт «112.ua».

4 августа Национальный координационный совет при правительстве Черногории (NKT) включил Россию в «зелёный список» эпидемиологически безопасных стран. Также в перечень вошёл Азербайджан. Жителям этих стран разрешён въезд в Черногорию без дополнительных условий в связи с коронавирусной инфекцией.

Как писал NEWS.ru ранее, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал открытие границ с Черногорией. По его словам, на данный момент в стране разгар сезона. Она считается популярным направлением среди путешественников.