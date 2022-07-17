Украинский грузовой самолёт «Антонов» потерпел крушение в Греции

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Грузовой самолёт «Антонов», принадлежащий украинской авиакомпании, потерпел крушение на севере Греции. Он врезался в кукурузное поле возле села Палеохори, после чего раздались взрывы, сообщает греческий телеканал ERT.

На месте происшествия работают пожарные. Самолёт летел из Сербии в Иорданию, на борту было восемь членов экипажа. По неподтверждённым данным, лайнер перевозил груз боеприпасов. Перед крушением пилот сообщил об отказе двигателя и запросил разрешение на аварийную посадку в аэропорту города Кавалы.

Однако, до аэропорта лайнер не долетел, его след на экранах радаров был потерян. Судя по кадрам, появившимся в сети, самолёт загорелся ещё в воздухе. Количество погибших и пострадавших уточняется. В ближайших сёлах прервано электроснабжение.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области легкомоторный самолёт совершил аварийную посадку после того, как задел ЛЭП в пяти километрах от деревни Моньясово. В результате ЧП два близлежащих населенных пункта остались без электричества. На борту самолета помимо пилота находился пассажир, они не пострадали.