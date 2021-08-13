Украинский экономист предрёк стране кризис и дефолт

Советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский предрёк стране экономический кризис и дефолт из-за сокращения населения страны. По словам эксперта, в результате природного уменьшения населения и с учётом миграции к 2050 году в стране будет жить только 15–20 миллионов человек, передаёт слова эксперта издание «Главред».

Всё это, конечно, пагубно скажется на экономике, считает Вернивский.

Эта проблема настолько острая, что из неё будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастёт долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта, и, я думаю, через 10–15 лет дефолты будут нашей обыденностью, — рассказал экономист.

Советник главы ФРУ считает, что за счёт сокращения населения вырастет и налоговое давление на граждан. Власти уже не смогут поддерживать инфраструктуру, а приток инвестиций уменьшится.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров сообщил, что каждый год страна терпит большие потери населения. По его словам, за 30 лет независимости население Украины сократилось на 20 млн человек — с 52 млн до 32 млн.