Украинский дипломат рассказал, как Путин унизил Зеленского

Президент РФ Владимир Путин и зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев унизили украинского лидера Владимира Зеленского своими статьями об Украине. Его быстро загнали в угол, заявил бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный в интервью Espreso.

Унизив его и не дав возможности сформировать адекватный ответ. А причина в отсутствии ответа на эти оскорбительные вещи, в том, что господин Зеленский, как двоечник, не знает ответов на элементарные вопросы: топчется у доски и на вопросы учителя не то что ответ дать не может, а даже звук элементарный издать не может, — подчеркнул дипломат.

Он считает, что Зеленскому следует найти ответы на озвученные российскими политиками вопросы, поскольку Украина якобы воюет с Россией. Бессмертный обратил внимание и на тот факт, что адекватной реакции нет и от украинских СМИ.

Создаётся впечатление, что украинская сторона в лице вождей, получив удар по одной щеке, подставляет другую, — отметил экс-посол.

Ранее стало известно, что на сайте Кремля появилась статья «Об историческом единстве русских и украинцев», которую написал Владимир Путин. Материал опубликовали на двух языках — русском и украинском. В своей статье российский лидер подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает её как большую общую беду, как трагедию. Путин напомнил, что русские, украинцы и белорусы являются наследниками Древней Руси.