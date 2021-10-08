Украинский дипломат предупредил Киев об опасности вступления в ЕС

Бывший временный поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине Владимир Цыбульник предупредил власти страны об опасности тактики, которую они избрали для вступления в Евросоюз. Он выразил мнение, что тесное сотрудничество по этому вопросу с Грузией и Молдавией может нести негативные последствия. Его слова приводит «Зеркало недели».

По его словам, властям Украины стоит заняться в первую очередь благосостоянием своей страны. В частности, улучшить экономическое положение.

Если украинские элиты действительно заинтересованы во вступлении Украины в Европейский союз, то необходимо всерьёз начать реализацию тех реформ, без которых членство в ЕС недостижимо в принципе, — пояснил Цыбульник.

Он также уточнил, что в Евросоюзе нет чёткого понимания того, что объединение нужно расширить. По всей видимости, в ЕС об этом серьёзно не задумываются.

Ранее вице-премьер по интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев рассчитывает на создание единой экономической зоны с Евросоюзом, что откроет Украине полный доступ на рынки ЕС. Также страна планирует пересмотреть детали соглашения о зоне свободной торговли с ЕС.