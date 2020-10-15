Украинские военные строят блокпост в Донбассе

https://static.news.ru/photo/2ee8f1cc-0ed9-11eb-be77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com

Украинские военные возводят новый блокпост в районе разведения сил в Донбассе в районе Золотого. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики.

В районе населенного пункта Золотое зафиксировано проведение работ <...> по [сооружению] нового блокпоста, — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что 15 военнослужащими вооруженных формирований Украины выставляются бетонные блоки. При этом применяются экскаватор и автокран.

В пресс-службе считают, что украинские военные возводят блокпост в районе Золотого «с целью препятствования работе (специальной мониторинговой. — ИФ) миссии ОБСЕ». По мнению представителей ЛНР, подобные действия со стороны Украины свидетельствуют «о нежелании украинской стороны способствовать мирному разрешению конфликта».

С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры по обеспечению перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населённых пунктах и вблизи них, а также наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, соглашение предусматривает дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Луганской народной республике (ЛНР) заявили о том, что украинские силовики минируют леса у линии соприкосновения в Донбассе.