СМИ сообщили о взрывах в крупных городах Украины

Взрывы слышны в украинских городах Киев, Одесса, Харьков, Бердянск и Краматорск. Кроме того, слышны взрывы в районе столичного аэропорта Борисполь, сообщает РИА Новости со ссылкой на иностранные СМИ.

Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что весь ход развития событий и анализ информации показывают неизбежность столкновения Москвы с националистическими силами в Киеве. При этом российский лидер уточнил, что в планы Кремля не входит оккупация Украины.

Ранее стало известно, что постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд провела встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Она пообещала коллеге быструю и решительную помощь при ухудшении ситуации вокруг Украины. Кулеба в Нью-Йорке выступил на заседании ГА ООН.