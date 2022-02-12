Украинские политики выдвинули Зеленскому ультиматум

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) призвала президента страны Владимира Зеленского выполнить Минские соглашения и прекратить конфликт на востоке страны. В противном же случае политики требуют отставки главы государства, сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

ОПЗЖ требует от украинской власти реальных действий для восстановления мира в стране. <...> Зе-власть обязалась вернуть в Украину мир. Она этого не сделала и должна уйти в отставку, — говорится в сообщении.

Так члены партии потребовали от команды Зеленского организовать продуктивную работу Трёхсторонней контактной группы в Минске и согласовать позиции в «нормандском формате». Кроме того, власти должны признать особенности выборов в самопровозглашённых республиках Донбасса.

Выполнение Минских соглашений позволит прекратить противостояние в Донбассе и сохранить жизни украинских граждан, объединить страну, восстановить целостность национальной экономики и преодолеть энергетический кризис, перенаправить бюджетные средства с расходов на войну на инвестиции в развитие страны и улучшение жизни людей, — добавляется в сообщении.

В партии также напомнили, что нереализованные минские договорённости согласованы на международном уровне и имеют поддержку мирового сообщества, однако нынешняя власть, как и администрация бывшего президента Украины Петра Порошенко, «предпочитает разговоры о красных линиях».

Ранее экс-депутат Рады Елена Бондаренко негативно высказалась о политике президента Украины Владимира Зеленского по поводу его борьбы со СМИ. Она выразила мнение, что это сильно ударит по имиджу главы государства и сведёт уровни поддержки президента к минимуму.