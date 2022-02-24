«Украинская правда»: киевлянам за несколько часов выдали 10 тысяч автоматов

Добровольцы в Киеве за несколько часов получили на руки десять тысяч автоматов для защиты города. Людей с оружием отправляют патрулировать улицы украинской столицы, сообщает «Украинская правда» со ссылкой представителя президента в конституционном суде Федора Вениславского.
Депутат Рады
Они сейчас вооружены, они уже сейчас в это время патрулируют улицы Киева. И это ещё один мощный компонент отражения любых угроз, — подчеркнул Вениславский.
Ранее стало известно, что на Украине в районе боевых действий сопротивление оказывается в большей степени только вооружёнными отрядами украинских националистов, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В ведомстве также отметили, что украинские военные стремятся уклониться от боестолкновений и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.