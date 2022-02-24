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«Украинская правда»: киевлянам за несколько часов выдали 10 тысяч автоматов

00:53, 25 февраля 2022
«Украинская правда»: киевлянам за несколько часов выдали 10 тысяч автоматов Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press
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Добровольцы в Киеве за несколько часов получили на руки десять тысяч автоматов для защиты города. Людей с оружием отправляют патрулировать улицы украинской столицы, сообщает «Украинская правда» со ссылкой представителя президента в конституционном суде Федора Вениславского.

Депутат Рады пояснил, что речь идёт о киевлянах, которые самоорганизовались и подчиняются командованию Сил территориальной обороны.

Они сейчас вооружены, они уже сейчас в это время патрулируют улицы Киева. И это ещё один мощный компонент отражения любых угроз, — подчеркнул Вениславский.

Ранее стало известно, что на Украине в районе боевых действий сопротивление оказывается в большей степени только вооружёнными отрядами украинских националистов, заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. В ведомстве также отметили, что украинские военные стремятся уклониться от боестолкновений и договариваются о коридорах для выхода без вооружения из зоны операции.

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