«Украинская правда»: киевлянам за несколько часов выдали 10 тысяч автоматов

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Госпогранслужба Украины сообщила об утрате контроля над островом Змеиный в Одесской области. Об этом ведомство сообщило в Facebook.

Остров расположен в Чёрном море недалеко от границы с Румынией. По имеющейся информации, остров Змеиный захвачен, — сообщается в аккаунте Госпогранслубы. Ведомство уточняет, что связь с украинскими пограничниками и военными,...