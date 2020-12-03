Украинская писательница удивилась «московитам» в рядах ВСУ

Русскоязычные военнослужащие украинской армии, несущие службу на блокпостах рядом с зоной боевых действий в Донбассе, стали предметом критики украинской писательницы и националистки Ларисы Ницой.
Она побывала около линии разграничения и осталась недовольна тем, что на всех блокпостах с ней говорили по-русски. Соответствующий пост писательница
Ну, представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там: «Здравствуйте. Куда едем?» — говорится в её сообщении.
Ницой задалась вопросом, «какого чёрта на украинских блокпостах делают московиты»?
Ранее NEWS.ru сообщал, что Лариса Ницой оказалась недовольной постепенной «русификацией» Львова. По её словам, в городе уже нельзя вывешивать флаг националистов каждый день. Ницой также посетовала, что жители самого западного областного центра Украины не замечают ежедневное «скатывание в русский мир» и всё большее звучание на улицах русского языка.