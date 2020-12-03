Украинская писательница удивилась «московитам» в рядах ВСУ

https://static.news.ru/photo/b1c48f46-35dc-11eb-b1bc-fa163e074e61_660.jpg Лариса Ницой Фото: Larysa Nitsoi/facebook.com

Русскоязычные военнослужащие украинской армии, несущие службу на блокпостах рядом с зоной боевых действий в Донбассе, стали предметом критики украинской писательницы и националистки Ларисы Ницой.

Она побывала около линии разграничения и осталась недовольна тем, что на всех блокпостах с ней говорили по-русски. Соответствующий пост писательница опубликовала в Facebook.

Ну, представьте, что мы едем ночью и заблудились. Подъезжаем к блокпосту, а там: «Здравствуйте. Куда едем?» — говорится в её сообщении.

Ницой задалась вопросом, «какого чёрта на украинских блокпостах делают московиты»?

Ранее NEWS.ru сообщал, что Лариса Ницой оказалась недовольной постепенной «русификацией» Львова. По её словам, в городе уже нельзя вывешивать флаг националистов каждый день. Ницой также посетовала, что жители самого западного областного центра Украины не замечают ежедневное «скатывание в русский мир» и всё большее звучание на улицах русского языка.