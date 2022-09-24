Украинская делегация покинула зал во время выступления Лаврова в ООН

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Представители Украины покинули зал во время выступления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Делегация присутствовала при начале речи главы МИД РФ, но затем вышла, сообщает ТАСС.

Присутствовали во время выступления главы российского МИД в том числе дипломаты США, Великобритании и Германии, однако это проходило не на уровне глав внешнеполитических ведомств или постпредов ООН.

Российская делегация, в свою очередь, не стала покидать зал во время выступления президента Украины 21 сентября в дистанционном формате на сессии Генассамблеи ООН.

Сергей Лавров между тем в рамках 77-й сессии Генассамблеи ООН назвал проведение референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожских областях ответом на призыв украинского президента Владимира Зеленского русским уходить с Украины. Он также отметил, что Запад «закатил истерику» из-за волеизъявления народа на востоке Украины.