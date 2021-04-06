Украинская делегация оскорбила руководство Катара грубым нарушением этикета

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Представители украинской делегации грубо нарушили правила этикета, принятые в восточных странах, в ходе встречи с руководством Катара. По мнению экспертов, это может повлиять на переговоры между Дохой и Киевом.

Речь идёт о министре иностранных дел Украины Дмитрии Кулебе и главе офиса президента Владимира Зеленского Андрее Ермаке. На приёме у катарского руководства, они сидели, закину нога на ногу так, что при этом были видны подошвы их обуви. В арабских странах это считается оскорблением и проявлением неуважения.

Нарушение этикета допустила также присутствовавшая в составе делегации женщина. На ней была юбка, открывавшая колени, что также недопустимо при деловых переговорах.

Женщины в делегации должны надевать брючный костюм или длинную юбку (платье). Главное правило — избегать открытых рук до локтя и открытых ног выше колена, — пояснил изданию «Страна.ua» эксперт по арабским странам, дипломат Андрей Романюк.

Он удивился тому, что нарушение этикета допустил глава МИД Украины и проглядела служба протокола.

Один из корреспондентов «Аль-Джазиры» рассказал изданию, что инцидент не остался без внимания в окружении эмира Катара. По мнению журналиста, ситуацию нельзя назвать катастрофической, но Доха может стать более сдержанной в переговорах с Киевом.

Как писал NEWS.ru, журналист украинского телеканала «Еспресо» Виталий Портников назвал визит Зеленского в Катар ошеломляющим провалом. Он пояснил, что президент спокойно покинул страну на фоне заявлений о якобы возрастающей угрозе со стороны России в Донбассе. Это может дать Западу повод усомниться в правдивости Киева.