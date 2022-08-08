Украинки создали Telegram-канал с эротическими фотографиями для солдат ВСУ

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский психолог Анна Рымаренко создала Telegram-канал для отправки эротических фотографий солдатам вооружённых сил Украины (ВСУ), пишет Daily Star. Отмечается, что украинские женщины загружают до сотни эротических снимков, чтобы «поднять боевой дух». В настоящее время на канал подписано более четырёх тысяч человек.

Мой друг-солдат пошутил: «Почему бы девушкам не поддержать солдат, присылая свои фотографии в обнажённом виде, это нас очень воодушевит». Я подумала: «Вау! Это хорошая идея», — рассказала изданию Рымаренко.

Она отметила, что девушкам рекомендуют фотографироваться обнажёнными или топлес в домашней обстановке, так как порнографические материалы не приветствуются.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признался, что вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в тяжёлом положении в ряде регионов. Глава государства перечислил в своём Telegram-канале населённые пункты Донбасса и другие части страны, где украинские военные несут потери. По его словам, бои в Донбассе «уносят основные усилия». Украинского лидера неоднократно критиковали в том числе западные политики за нежелание начать процесс мирных переговоров с Россией.