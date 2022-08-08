Зеленский признал поражение ВСУ в нескольких регионах

Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в тяжёлом положении в ряде регионов. Глава государства перечислил в своём Telegram-канале населённые пункты Донбасса и другие части страны, где украинские военные несут потери. По его словам, бои в Донбассе «уносят основные усилия».

Авдеевка, Пески, Марьинка, Бахмутское и другие горячие направления в Донецкой области уносят основные усилия и, к сожалению, много жизней. Трудно и на Харьковщине, — написал Зеленский.

Украинского лидера неоднократно критиковали в том числе западные политики за нежелание начать процесс мирных переговоров с Россией.

Читатели британской газеты Daily Mail ранее выразили свой шок и недовольство после публикации доклада правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях украинской армии. Британцы возмутились тем, что украинская армия ведёт свой народ на убой целенаправленно. Некоторые отметили, что Зеленский уничтожает страну, чтобы потом уехать в свой особняк во Флориду. Многие обрадовались, что появилась более правдивая информация, чем та, которую подаёт украинское правительство.