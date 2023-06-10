Украине предрекли заморозку помощи США из-за кампании Байдена Политолог Брутер допустил заморозку конфликта на Украине из-за участия Байдена в выборах в США

США могут заморозить конфликт на Украине в 2024 году, чтобы дать демократу Джо Байдену принять участие в очередных президентских выборах, допустил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. По мнению политолога, популярность Байдена зависит от исхода специальной военной операции, сообщает URA.RU.

Если демократы не проиграют вчистую, то будут пытаться каким-то образом «заморозить» конфликт хотя бы на 2024 год. Когда перестанут рассчитывать на успех, когда будет понятно, что еще на одно контрнаступление они не решатся, тогда будут говорить: «Давайте сделаем паузу на 2024 год. Пусть Байден хорошо поучаствует в выборах», — предположил эксперт.

По прогнозу Брутера, власти США будут создавать для американцев картинку успешного контрнаступления ВСУ и неспособности российский армии противостоять ему. Кроме того, политолог считает, что Вашингтон будет убеждать Китай, Индию и другие близкие к России страны вынудить ее сдаться и закончить боевые действия.

Вопрос в том, насколько этот план сработает, остается открытым. Пока он не сработал, но это не значит, что они не будут пробовать дальше, — заключил эксперт.

Ранее американист Дмитрий Дробницкий рассказал, что Демократическая партия США может заменить Байдена другим кандидатом на предстоящих выборах. По мнению эксперта, это могут стать губернаторы Калифорнии и Мичигана Гэвин Ньюсом и Гретхен Уитмер. Дробницкий усомнился, что действующий президент США сможет «политических дожить» до выборов.