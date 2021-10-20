Украине предрекли возврат в 90-е из-за нехватки топлива

Украина может столкнуться с дефицитом электроэнергии из-за нехватки топлива, несмотря на заверения властей о готовности страны к зиме. Такой прогноз озвучил доктор экономических наук Алексей Плотников, сообщает Golos.ua.

По словам эксперта, в стране сложилась крайне непростая ситуация. Впервые за последние годы власти и население сильно расходятся в оценках. Правительство убеждает, что зима будет тёплой и ресурсов вполне хватит для выработки электроэнергии и отопления. Люди, наоборот, готовятся к отключениям электричества и холодным батареям.

Всё это напоминает скорее девяностые годы, когда у нас время от времени пропадала электроэнергия, — почему-то обязательно, когда граждане приходили после работы домой, готовили ужин, всё отключалось, и зажигали свечи. Такие грустные аналогии, — посетовал экономист.

Плотников отметил, что негативные оценки исходят не только от оппозиции, но уже и от официальных лиц, а также провластных СМИ.

У нас каждый день информация о том, что кто-то обещал атомные станции включать на полную мощность, и что-то ещё совершенно невообразимое, — добавил Плотников.

Эксперт считает, что ситуация в стране непредсказуема: помимо нехватки топлива есть ещё такая проблема, как коронавирус. Экономист уверен, что люди не дойдут до такой крайности, чтобы ставить дома буржуйки и отапливаться мебелью, но положение в энергетическом секторе страны назвал серьёзным.

Ранее глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что у компании хватит газа для обеспечения всех нужд населения, однако с бюджетными организациями «ситуация сложная». По словам Витренко, до 15% газа в украинских хранилищах принадлежит нерезидентам.