Украинцы возмутились словам посла Израиля о стадионе в Тернополе

https://static.news.ru/photo/a115289e-8150-11eb-a7c7-96000091f725_660.jpg Фото: Anatolii Stepanov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские пользователи Сети жёстко отреагировали на комментарий посла Израиля в Киеве Джоэля Лиона, который раскритиковал решение присвоить стадиону в Тернополе имя местного националиста Романа Шухевича.

В заявлении дипломата, размещённом в Twitter посольства Израиля на Украине, содержалось требование отменить решение городского совета Тернополя, принятое 5 марта.

Под сообщением дипмиссии украинские пользователи оставили резкие комментарии: «Когда Тель-Авивский горсовет присвоит городскому стадиону имя Романа Шухевича, тогда и будете что-то требовать», «Посол Израиля на Украине забыл, что он здесь турист. Перестань лезть во внутренние дела Украины, иди в свою пустыню», «А „требовать“ вы можете у себя дома», «Не быкуйте в гостях», «Это наше государство и наши герои — чтим их, как хотим».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сократил полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК), решения которого в обществе воспринимались неоднозначно и считались скандальными. Он сообщил, что уже подписал три законопроекта о судебной ветви власти. Именно ОАСК отменил переименование проспектов и улиц в честь украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича.