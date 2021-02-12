Зеленский сократил полномочия суда, запретившего «проспект Бандеры»

https://static.news.ru/photo/39d1e45c-6df9-11eb-a4ea-96000091f725_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сократил полномочия Окружного административного суда Киева (ОАСК), решения которого в украинском обществе воспринимались неоднозначно и считались скандальными. Он сообщил, что уже подписал три законопроекта о судебной ветви власти.

Мы все недовольны некоторыми шагами отдельных судей ОАСК. Я уже подписал представление законопроекта. Там не совсем отмены. Там в рамках действующего законодательства. То, что я могу, мы заберём все те полномочия, через которые ранее некоторые судьи ОАСК могли делать те, мне кажется, несправедливые, неправильные вещи, из-за которых общество недовольно действиями судей этого суда, — приводит слова украинского лидера ТСН.

Ранее Зеленский уже рассматривал возможности приостановки деятельности суда и даже его ликвидации — соответствующий вопрос он поручил обсудить с Высшим советом правосудия, законопроект о котором он также подписал.

Одной из причин санкций в отношении ОАСК является деятельность его руководителя Павла Вовка, который объявлен в розыск по делу о попытке захвата власти. Следствие предполагает, что он и ряд его коллег являлись членами преступной организации, целью которой был захват государственной власти на Украине путём установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей страны.

Однако и решения суда вызывают в обществе и в правительстве противоречивую реакцию. Именно ОАСК, как писал NEWS.ru, отменил переименование проспектов и улиц в честь украинских националистов Степана Бандеры, Романа Шухевича и основателя дивизии СС «Галичина» (запрещена в РФ) Михаила Омеляновича-Павленко. Также ОАСК приостановил переименование Украинской православной церкви Московского патриархата.

Иными словами, украинские власти недовольны тем, что суд препятствует проведению политики декоммунизации — после Евромайдана Верховная рада приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов», который запрещает пропаганду советской символики. Власти не только переименовывают населённые пункты, но и демонтируют советские памятники по всей стране.