Украинцы возмутились призывом местных властей о массовом сборе на вокзале

Украинские власти в Facebook (деятельность соцсети в России запрещена) призвали жителей села Лозовое в Харьковской области покинуть свои дома и приехать на вокзал в 17:30 по местному времени. Ранее Министерство обороны России предупредило, что на вокзале планируется провокация националистов с участием граждан Украины. Жители города выразили недовольство призывом со стороны властей, отметив, что им ничто не угрожает.

Очень удивительно! Наземной опасности нет пока. К чему такая срочность, это повлечёт к огромной скученности людей. Тем более что вбросы в СМИ уже были, — написала украинская пользовательница соцсети.

15 апреля начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские военные в ближайшее время могут ударить тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в населённом пункте Лозовая, где может быть скопление беженцев. По его словам, Киев планирует обвинить в этом российских военных, как это произошло в Краматорске.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков обвинил ВСУ в ударе двумя ракетами «Точка-У» по плотине Каховской ГЭС. По его словам, таким образом Киев планировал вызвать затопление населённых пунктов в Херсонской области и помешать российским военным. Он подчеркнул, что обе ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, а осколки упали на населённый пункт Новая Каховка в Херсонской области. По данным представителя Минобороны, в результате были повреждены детсад и жилые дома, ранены женщина и ребёнок, которых госпитализировали.