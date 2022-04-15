Минобороны: ВСУ ударили «Точкой-У» под Херсоном, есть пострадавшие

Вооружённые силы Украины утром 15 апреля запустили две тактических ракеты «Точка-У» по плотине Каховской ГЭС, чтобы вызвать затопление населённых пунктов в Херсонской области и помешать ВС РФ, однако обе ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, а осколки упали на населённый пункт Новая Каховка в Херсонской области, сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе вечернего брифинга. В результате происшествия повреждены детсад и жилые дома, а также ранены женщина и ребёнок. Пострадавшим на месте оказали медицинскую помощь и впоследствии госпитализировали, добавил он.

Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», — заявил он.

По его словам, в планах ВСУ было разрушить плотину Каховской ГЭС, чтобы затопить населённые пункты в Херсонской области, однако сделать этого не удалось, так как российские средства ПВО уничтожили ракеты в воздухе. При этом осколки одной из них попали по Новой Каховке, в результате чего были разрушены жилые дома и детский сад, пострадали женщина и ребёнок, добавил Конашенков. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь прямо на месте, а затем отправили в больницу.

По данным Минобороны, в течение суток ВС РФ уничтожили 10 военных объектов Украины, среди них — три района в Барвенково, Краматорске и Лисичанске, где базировались 81-й и 93-й отдельные механизированные бригады украинских войск, два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения в Повстанском Одесской области и Новоелизаветовке, а также склады ракетно-артиллерийского вооружения в Парутино и Николаеве и пункты дислокации нацформирований в Ясеновом и Срибном.