Российские войска нанесли ракетный удар по заводу в Киеве

В ночь на пятницу российские войска нанесли удар ракетами «Калибр» по машиностроительному заводу, расположенному на окраине Киева. В Минобороны РФ пригрозили увеличить число и масштабы таких ударов в ответ на террористические атаки и диверсии на российской территории, передаёт РИА Новости.

Сегодня ночью высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» нанесён удар по военному объекту на окраине Киева, — приводит агентство слова официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он пояснил, что речь идёт о Жулянском машиностроительном заводе «Визар». В результате удара были уничтожены цеха, где производились зенитные ракетные комплексы большой и средней дальности, а также противокорабельные ракеты.

Генерал добавил, что масштабы и количество таких ударов по объектам в украинской столице будут расти в случаях совершения киевским режимом диверсий и террористических атак на территории России.

Накануне в ряде Тelegram-каналов и соцсетях появились сообщения о мощных взрывах, прогремевших в Киеве. Пользователи насчитали не менее семи взрывов. По их словам, от ударной волны тряслись стены.

Ранее сообщалось, что в Брянской области в результате обстрела ВСУ погранпункта пострадали восемь мирных жителей. Шестеро из них были госпитализированы. Состояние двоих пострадавших медики оценили как тяжёлое. В четверг село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области подверглось обстрелу со стороны Украины. Также в тот день Вооружённые силы Украины нанесли удар по селу Журавлёвка в Белгородской области, в результате атаки были повреждены несколько жилых домов и социальные объекты. В пятницу в центре Белгорода, который находится близко от границы с Украиной, по сообщениям местных жителей в социальных сетях, были слышны «звуки двух взрывов». Официальной информации по этому поводу пока нет, однако очевидцы публикуют кадры с места событий, на которых виден столб дыма, вздымающийся к небу.