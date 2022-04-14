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Европа

Telegram-каналы сообщили о мощных взрывах в Киеве

Telegram-каналы сообщили о мощных взрывах и отключении света в Киеве
02:52, 15 апреля 2022
Telegram-каналы сообщили о мощных взрывах в Киеве Фото: Социальные сети
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В ночь на 15 апреля ряд Telegram-каналов сообщили о мощных взрывах, которые прогремели в Киеве. Также было опубликовано видео очевидцев происходящего. Поступили сообщения об отключениях электричества.

По имеющимся данным, взрывам предшествовал сигнал воздушной тревоги, призывавший жителей города последовать в укрытия. Пользователи в соцсетях написали не менее чем о семи взрывах.

Такой ударной волны ещё не ощущалось за всё время. Стены затряслись, — рассказали очевидцы произошедшего.

Сообщается также, что в некоторых районах Киева пропал свет.

СМИ со ссылкой на очевидцев пишут о работе систем ПВО над городом.

Также пользователи пишут о взрывах в Харькове и городе Белая Церковь, к югу от столицы Украины. Ряд Telegram-каналов сообщил о том, что в результате взрывов был уничтожен нефтеперерабатывающий завод в городе Ивано-Франковск.

Официальной информации о случившемся не поступало.

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