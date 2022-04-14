Telegram-каналы сообщили о мощных взрывах в Киеве

В ночь на 15 апреля ряд Telegram-каналов сообщили о мощных взрывах, которые прогремели в Киеве. Также было опубликовано видео очевидцев происходящего. Поступили сообщения об отключениях электричества.

По имеющимся данным, взрывам предшествовал сигнал воздушной тревоги, призывавший жителей города последовать в укрытия. Пользователи в соцсетях написали не менее чем о семи взрывах.

Такой ударной волны ещё не ощущалось за всё время. Стены затряслись, — рассказали очевидцы произошедшего.

Сообщается также, что в некоторых районах Киева пропал свет.

СМИ со ссылкой на очевидцев пишут о работе систем ПВО над городом.

Также пользователи пишут о взрывах в Харькове и городе Белая Церковь, к югу от столицы Украины. Ряд Telegram-каналов сообщил о том, что в результате взрывов был уничтожен нефтеперерабатывающий завод в городе Ивано-Франковск.

Официальной информации о случившемся не поступало.